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Дулуб – кандидат на пост тренера «Львова» (Meta-ratings.com.ua)
27.10.2020 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Львов» после отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе рассматривает несколько тренеров, среди которых – кандидатуры белорусского специалиста Олега Дулуба, известного в Украине по работе в «Карпатах» и «Черноморце» и бывшего тренера «Динамо» Олега Лужного.
«Львов» после 6 туров УПЛ занимает последнее, 14-е место в
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«Львов» после отставки грузинского специалиста Георгия Цецадзе рассматривает несколько тренеров, среди которых – кандидатуры белорусского специалиста Олега...
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