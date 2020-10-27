Вратарь женской сборной Беларуси Войтулевич: «Руководство нам сказало, чтобы никуда не лезли и ничего не комментировали»

Источник материала: Tribuna.com

Валентина Войтулевич (Кумпель), голкипер сборной Беларуси и «БНТУ-БелАЗ», поделилась мнением об увольнении тренеров из команды за их гражданскую позицию.

– Вмешиваться во всю ситуацию не хочется, у каждого свое мнение – и политическое, и гражданское. Но, конечно, то, что не продлили контракты с такими специалистами, хорошим тренером и хорошим начальником команды, меня, расстроило, я огорчена.

– Вы думаете, это сделано из-за того, что Петракова и Грибов подписали открытое письмо спортсменов и выступили против нынешних событий в стране?

– Не могу сказать, что уверена в этом. Но я читала интервью Наташи, и она там ясно давала понять, что решение было принято только по данным причинам.

– Почему никто из игроков сборной, тренеров за неделю так и не высказался открыто в поддержку специалистов?

– Может, потому что в нынешней ситуации мы занимаем нейтральную позицию. Играем, работаем и стараемся не лезть в эту ситуацию. Вообще, нам изначально сказало руководство клуба, чтобы мы не лезли никуда, не высказывались. Клуб зависит от бюджета, от государства, поэтому мы должны ходить на работу, ни в чем нигде не участвовать и молчать, как говорится. И такое во многих белорусских клубах. Люди бояться высказывать свое мнение, потому что деньги на содержание команд выделяются из бюджета.

– Вам не кажется, что это какое-то ущемление прав?

– Может быть, но у каждого свое право. Мы заняли такую нейтральную позицию. Правила, которые доведены до нас в клубах, распространяются и на сборную. Поэтому никто не комментирует ни ситуацию в Беларуси в целом, ни увольнение Натальи и Константина в частности.

– Нынешняя ситуация получилась странной. Уволили тренера, начальника команды, но и игроки и тренеры боятся говорить, как будто нет солидарности в сборной.

– Даже не знаю, как прокомментировать это, – сказала спортсменка.

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