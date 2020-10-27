Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Завершивший в прошлом году карьеру белорусский полузащитник Александр Глеб вспомнил о своем переходе из "Арсенала" в "Барселону", пишет goal.com .

"Спустя так много лет я все еще думаю об этом. До сих пор не понимаю, что случилось, и почему принял такое решение. Конечно, в то время "Барселона" была лучшей командой в мире, но я был счастлив в "Арсенале". У меня были друзья, я наслаждался работой с тренером, играл в одной из лучших команд… Болельщики, стадион, премьер-лига – все! Не понимаю, почему ушел", - приводит слова Глеба футбольный ресурс.

Один из лучших белорусских игроков не стал скрывать, что плакал, когда перед уходом из "Арсенала" разговаривал с тренером "канониров" Арсеном Венгером.

"Он сказал, что хочет меня сохранить и что я важный игрок. Я плакал и не знал, что делать. Конечно, в "Барселоне" я завоевал много трофеев, но я не играл там столько же, сколько в "Арсенале". Это исключительно моя ошибка, потому что в то время многое произошло в моей личной жизни. В "Арсенале" я был счастлив, понимаете? Когда вы счастливы в команде, вы должны остаться ", - сказал Глеб.

В 2017 году Глеб встретился с Венгером в Минске накануне матча БАТЭ – "Арсенал". Тогда французский коуч в очередной раз напомнил игроку, что тот совершил ошибку , когда перешел в "Арсенал".

Белорус присоединился к "канонирам", когда перешел из немецкого "Штутгарта" в 2005 году. На туманном Альбионе он провел три сезона, сыграв 130 матчей и дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов в 2006-м. Летом 2008-го Глеб перешел в "Барселону", за которую сыграл 36 раз, после чего был отдан в аренду "Штутгарту", "Бирмингему" и "Вольфсбургу", прежде чем его контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Футболист завершил карьеру в 2019 году в составе "Ислочи", которая представляет Минский район в Высшей лиге чемпионата Беларуси.