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ФХБ из-за коронавируса приостанавливает все детско-юношеские соревнования

27.10.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года в связи с эпидемиологическими причинами.

Решение принято в соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма Беларуси от 23 октября.

Мера коснется участников Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров 2003-2004 и юношей 2005-2008 годов рождения, а также Республиканских соревнований среди юношей 2009-2013 годов рождения.

О возобновлении соревнований будет сообщено дополнительно.

 
 
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Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года в связи с эпидемиологическими причинами.
 
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