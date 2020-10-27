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ФХБ из-за коронавируса приостанавливает все детско-юношеские соревнования
27.10.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года в связи с эпидемиологическими причинами.
Решение принято в соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма Беларуси от 23 октября.
Мера коснется участников Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров 2003-2004 и юношей 2005-2008 годов рождения, а также Республиканских соревнований среди юношей 2009-2013 годов рождения.
О возобновлении соревнований будет сообщено дополнительно.
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Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года в связи с эпидемиологическими причинами.
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