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Быков может перейти в минское «Динамо» (Владислав Татур)
27.10.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Артем Быков может перейти в минское «Динамо»,
В нынешнем сезоне в составе брестского «Динамо» хавбек сделал 3 ассиста в 22 матчах высшей лиги.
Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите
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Белорусский полузащитник Артем Быков может перейти в минское «Динамо», сообщает Владислав Татур.
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