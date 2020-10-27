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В Беларуси отменили весь детский хоккей

27.10.2020 18:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Все детско-юношеские соревнования по хоккею приостановлены в Беларуси, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея республики (ФХРБ).

© Sputnik / Алексей Даничев
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"Федерация хоккея Беларуси приостанавливает детско-юношеские соревнования на период с 30 октября по 30 ноября 2020 года", - проинформировали в ФХРБ.

Собеседники агентства пояснили, что решение принято в соответствии с поручением министра спорта и туризма страны Сергея Ковальчука от 23 октября.

"Мера коснется участников Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров 2003-2004 и юношей 2005-2008 годов рождения, а также Республиканских соревнований среди юношей 2009-2013 годов рождения", - сообщили в ФХРБ.

О возобновлении соревнований в федерации сообщат дополнительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Решении о приостановке детско-юношеских соревнований принято по поручению министра спорта Беларуси.
 
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