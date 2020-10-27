Умаров и Яхшибоев выступили против Франции и президента Макрона

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров и хавбек «Шахтера» Жасур Яхшибоев выступили против Франции и президента Эмманюэля Макрона.

Напомним, Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати произнес речь. Он назвал убийство «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

Пати обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров. Его застрелила полиция.







