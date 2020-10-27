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Умаров и Яхшибоев выступили против Франции и президента Макрона
27.10.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров и хавбек «Шахтера» Жасур Яхшибоев выступили против Франции и президента Эмманюэля Макрона.
Напомним, Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати произнес речь. Он назвал убийство «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Пати обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров. Его застрелила полиция.
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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров и хавбек «Шахтера» Жасур Яхшибоев выступили против Франции и президента Эмманюэля Макрона.
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