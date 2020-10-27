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Сигневич о снесенном автозаком зеркале: «А что, так можно? Наверное, участвовала в массовых беспорядках»
27.10.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал инцидент, когда автозак во время движения снес зеркало соседнего автомобиля и покинул место ДТП.
«А что, так можно? Наверное, участвовала в массовых беспорядках», – написал Сигневич.
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Сигневич о снесенном автозаком зеркале: «А что, так можно? Наверное, участвовала в массовых беспорядках»
Белорусский нападающий БАТЭ Николай Сигневич прокомментировал инцидент, когда автозак во время движения снес зеркало соседнего автомобиля и покинул место ДТП.
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