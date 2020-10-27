Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Минска по футболу в сезоне-2020 футбольный клуб «Урожайная» присоединился к общенациональной забастовке.

«В понедельник, 26 октября, в Беларуси объявлена Общенациональная забастовка.

В этой связи тренировки по всем возрастам и группам детской футбольной школы «Урожайная» отменены.

Весь тренерский штаб поддерживает забастовочное движение, а наша сила – в единстве. Мы солидарны с народом, мы против насилия и беззакония, мы не можем делать вид, что в стране ничего не происходит и нас это не касается.

Мы верим в то, что честность, порядочность и единство всех неравнодушных людей победят весь тот ужас, что происходит сейчас в нашей стране

Следите за дальнейшей информацией. Жыве Беларусь!» – сообщает пресс-служба команды.