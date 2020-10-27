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Александр Опейкин: «Россия заинтересована в скорейшем уходе Лукашенко»

27.10.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением на позицию России относительно событий в Беларуси.

«Несомненно, сегодня Россия заинтересована в скорейшем уходе Лукашенко. Если такая политическая ситуация продлится год или дольше, то мы станем свидетелями начала политических протестов в самой России. Вот почему Москва пытается отстранить Лукашенко от поста президента через конституционную реформу.

Также хочу отметить, что у многих белорусов есть родственники и друзья в России и среди русских в Беларуси. Мы братские народы, и нам нечего делить, поэтому русские поддерживают нас заявлениями, акциями солидарности, ресурсами и проектами по трудоустройству, что мы наблюдаем каждый день», – сказал Опейкин.

 
 
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Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поделился мнением на позицию России относительно событий в Беларуси.
 
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