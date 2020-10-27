|
Герасименя о МОК: «Мы получили положительный ответ, что белорусское дело будет рассмотрено и не упадет в архив»
27.10.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности
«У нас уже было несколько важных встреч с Национальными олимпийскими комитетами Польши и Литвы. Где мы получили солидарность и поддержку. Если будет такая необходимость, то эти страны смогут принять наших спортсменов для организации сборов. Они поддержат нас и в Международном олимпийском комитете.
У нас была маленькая, но очень важная победа. В пятницу наши представители фонда встретились с представителями Международного олимпийского комитета. Они провели конструктивную беседу, которая длилась два часа. На ней были высказаны наши требования. Мы получили положительный ответ, что белорусское дело будет рассмотрено и не упадет в архив. Будет проведено расследование и будут результаты», – сказала Герасименя.
Напомним, активисты и представители Белорусского фонда спортивной солидарности призвали МОК:
– ускорить расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов;
– приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и любое финансирование до тех пор, пока не прекратятся нарушения Олимпийской хартии и политическое давление на спортсменов;
– оказать помощь тем белорусским спортсменам, которым по политическим причинам было отказано в возможности тренироваться в Беларуси или которые были несправедливо отстранены от спортивных мероприятий или изгнаны из страны;
– перенести все спортивных мероприятий из Беларуси в связи с тем, что в стране сложилась атмосфера открытого насилия в отношении спортсменов, что прямо противоречит духу свободы и честного соревнования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герасименя о МОК: «Мы получили положительный ответ, что белорусское дело будет рассмотрено и не упадет в архив»
Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о диалоге с представителями МОК.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)