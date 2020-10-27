Физиотерапевта, работавшего со сборной Беларуси, Старовойтова задержали и будут судить 28 октября в Червенском районе

Источник материала: Tribuna.com

Физиотерапевт Никита Старовойтов, работавший с национальной сборной по биатлону, юношеской хоккейной сборной и командой по тяжелой атлетике был задержан вчера со своей девушкой.

Девушку через некоторое время отпустили, а Никита отправился в СИЗО в Жодино. По последней информации Никиту перевезли по месту прописки в Червенский район. Суд состоится 28 октября.

Старовойтов подписал Открытое письмо спортсменов, а также поддержал забастовку.