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Физиотерапевта, работавшего со сборной Беларуси, Старовойтова задержали и будут судить 28 октября в Червенском районе
27.10.2020 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Физиотерапевт Никита Старовойтов, работавший с национальной сборной по биатлону, юношеской хоккейной сборной и командой по тяжелой атлетике был задержан вчера со своей девушкой.
Девушку через некоторое время отпустили, а Никита отправился в СИЗО в Жодино. По последней информации Никиту перевезли по месту прописки в Червенский район. Суд состоится 28 октября.
Старовойтов подписал Открытое письмо спортсменов, а также поддержал забастовку.
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Физиотерапевта, работавшего со сборной Беларуси, Старовойтова задержали и будут судить 28 октября в Червенском районе
Физиотерапевт Никита Старовойтов, работавший с национальной сборной по биатлону, юношеской хоккейной сборной и командой по тяжелой атлетике был задержан вчера со...
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