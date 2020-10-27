Норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений закреплена в Кодексе многообразия FA

Источник материала: Tribuna.com

Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия для борьбы с расовым неравенством при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские посты в клубах.

19 из 20 команд АПЛ , за исключением «Саутгемптона» , и клубы из других английских лиг, в том числе женских, одобрили акт, цель которого – увеличение прозрачности процедуры найма, отказ от подходов, основанных на личных связях.

Положения Кодекса предполагают, помимо прочего, что в мужских футбольных клубах среди вновь принятых на работу сотрудников на тренерские должности 25% будут составлять темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Определен показатель и конкретно по старшим тренерским должностям – 10%.

На 30% руководящих должностей нужно будет назначать женщин.

Исполнение положений Кодекса носит добровольный характер, однако клубы обязаны будут предоставлять полную информацию о новых работниках.