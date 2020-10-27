ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений закреплена в Кодексе многообразия FA

27.10.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия для борьбы с расовым неравенством при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские посты в клубах.

19 из 20 команд АПЛ, за исключением «Саутгемптона», и клубы из других английских лиг, в том числе женских, одобрили акт, цель которого – увеличение прозрачности процедуры найма, отказ от подходов, основанных на личных связях.

Положения Кодекса предполагают, помимо прочего, что в мужских футбольных клубах среди вновь принятых на работу сотрудников на тренерские должности 25% будут составлять темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Определен показатель и конкретно по старшим тренерским должностям – 10%.

На 30% руководящих должностей нужно будет назначать женщин.

Исполнение положений Кодекса носит добровольный характер, однако клубы обязаны будут предоставлять полную информацию о новых работниках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия для борьбы с расовым неравенством при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро: «Ни разу за все дни нахождения под стражей я не плакала. Понимала: именно этого они и добиваются»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика