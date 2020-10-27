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Норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений закреплена в Кодексе многообразия FA
27.10.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Положения Кодекса предполагают, помимо прочего, что в мужских футбольных клубах среди вновь принятых на работу сотрудников на тренерские должности 25% будут составлять темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Определен показатель и конкретно по старшим тренерским должностям – 10%.
На 30% руководящих должностей нужно будет назначать женщин.
Исполнение положений Кодекса носит добровольный характер, однако клубы обязаны будут предоставлять полную информацию о новых работниках.
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Норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений закреплена в Кодексе многообразия FA
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