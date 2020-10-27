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Капитан сборной Беларуси по регби Шакуро: «Ни разу за все дни нахождения под стражей я не плакала. Понимала: именно этого они и добиваются»

27.10.2020 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси по регби Мария Шакуро рассказала о том, как отсидела 10 суток.

«Когда услышала свой приговор, то первая мысль была: «Фух, 10 суток не 15» (улыбается).

Единственное чувство, которое переполняло в тот момент, — гнев. Я была очень зла из-за того, как проходил суд. Поэтому сидела в коридоре и пыталась взять себя в руки. Но слез не было. Вообще, ни разу за все дни нахождения под стражей я не плакала. Понимала: именно этого они и добиваются, поэтому никаких срывов в моем исполнении не получат.

А дальше голова уже начала работать в конструктивном русле: как настроиться, что предпринять, как привыкнуть к новому режиму на ближайшие 10 дней.

Сложнее всего было адаптироваться к сну при свете. Если на Окрестина на ночь оставляли только фонарь, который светил параллельно полу в сторону окна, то в Жодино, куда меня перевели на третий день, и в ночное время горел основной свет. Чтобы хоть как-то облегчить себе засыпание, мы сворачивали медицинские маски и надевали их на глаза.

Еще было трудно привыкнуть к постоянному холоду до включения батарей, потому что у нас в камере не до конца закрывалось окно. Мы просили охранников прикрыть его, но они не особо шли нам навстречу. Поэтому если была возможность, я спала под двумя одеялами», – сказала Шакуро.

 
 
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