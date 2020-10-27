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Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны»
28.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент «Барселоны»
Функционер подал в отставку вместе со своим советом директоров. Об этом сообщают испанские и каталонские медиа.
Соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей «Барсы». Стоит отметить, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покидает свой пост.
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