Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны»

Источник материала: Tribuna.com

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покидает свой пост.

Функционер подал в отставку вместе со своим советом директоров. Об этом сообщают испанские и каталонские медиа.

Соответствующее решение было принято после сегодняшнего заседания руководителей «Барсы». Стоит отметить, что во время вчерашней пресс-конференции Бартомеу заявлял, что не будет подавать в отставку.