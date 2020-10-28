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Экс-тренер детских команд «Юности» Катаев: «Когда меня поставили перед выбором – или забираю подпись, или ухожу из клуба – я просто пришел в клуб и написал заявление по собственному»

28.10.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер детских команд «Юности» Дмитрий Катаев рассказал о решении пописать письмо спортсменов, а также о последствиях.

– Ставя подпись, вы понимали, какие будут последствия. Не боялись, что ваша гражданская позиция может сказаться и на работе отца?

– Мое личное мнение, то, как я ее [свою позицию] выражаю, априори не может и не должно отражаться на ком-то другом. Я подписывал письмо и, честно скажу, не было ни секунды сомнения, правильно ли я поступаю. Более того, еще до этого шага я открыто, в прессе, выступил против того насилия, которое творится в Беларуси. Могу даже сказать, что сам проявил инициативу и еще в августе высказался в СМИ, никто меня не искал и не заставлял говорить.

Я не мог терпеть то насилие, которое было в Беларуси сразу после выборов. На все это просто невозможно смотреть, не понимаю, как на такое можно закрывать глаза. Поэтому захотелось открыто высказаться. А вообще, подписывая письмо, я так или иначе выразил свою точку зрения относительно всех событий в Беларуси. Это касается и силовиков, и всей политической обстановки в стране. Откровенно скажу, все пункты, все требования, озвученные в петиции спортсменов, полностью поддерживаю.

– Вы подписали письмо еще в середине августа, после высказались, но спокойно работали в «Юности» до середины октября?

– Да, спокойно ходил на работу, тренировал. Более того, никакого давления со стороны своих непосредственных руководителей не ощущал, все было как обычно, спокойно. В сентябре ушел на больничный, просидел там пару недель, а уже в середине октября забрал трудовую.

– Не было у вас разговоров со спортивными чиновниками по этому поводу?

– На самом деле никаких диалогов ни с министрами, ни с чиновниками из Минспорта не было. Скажем так, люди из других структур дали мне понять, что если не отзову свою подпись, то в клубе я работать не могу.

– А когда вам впервые дали понять, что ваши дни в «Юности» сочтены?

– В понедельник 12 октября, а уже три дня я официально ушел из клуба. Ни разу за это время не возникло мыслей, что нужно отозвать подпись, что нужно изменить свое решение, хотя и понимал, что в таком случае велика вероятность того, что могу продолжить работать в «Юности». Просто я такой человек, который не привык изменять своим принципам. Если решил для себя, значит, пойду до конца. Поэтому когда в понедельник меня поставили перед выбором – или забираю подпись, или ухожу из клуба – я просто на следующий день пришел в клуб и написал заявление по собственному. Были, конечно, разговоры и с руководством «Юности», но подробности пусть останутся в секрете. Если бы имел какие-то претензии к клубу, к директору, то, безусловно, не стал бы молчать, все бы высказал. Но в моем случае ситуация немного другая, и, как я уже говорил, «Юность» не была инициатором моего увольнения. В любом случае, что бы ни происходило, я своего решения не собирался менять, – сказал Катаев.

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Экс-тренер детских команд «Юности» Дмитрий Катаев рассказал о решении пописать письмо спортсменов, а также о последствиях.
 
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