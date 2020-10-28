Наталья Петракова: «В Беларуси очень нехорошая спортивная система. Она умеет кормить лошадей, должны потом бежать, бежать, бежать. Эти лошади бегут и ни о чем не задумываются»

Источник материала: Tribuna.com

Известная в прошлом вратарь сборной Беларуси по гандболу Наталья Петракова в эфире youtube-канала «Свабода Premium» поделилась мнением о том, почему молчат многие известные спортсмены о ситуации в стране.

- Что стало последней точкой?

– Их было так много. Особенно в этой стране. Но в августе когда включили интеренет… Это была точка под самым дном. После этого я поняла, что ничего уже не поменяется. Это самое страшной, что мог испытать белорус. Это просто изменение всей моей жизни. Отношение людям, как к преступникам, знакомые искали своих друзей, ребенок задавал мне вопросы: мама – это война?

- Как вы потерпели за свою гражданскую позицию?

– Ко мне никто не обратился. Они на аттестации просто сказали, что с этими специалистами не продлеваем контракты. Они даже не обратились ко мне лично. Но эти люди, которые объявляли о моем увольнении – это винтики. Основная машина – это народ. Я не вижу мести со стороны власти. Я получила намного больше, чем потеряла. Нас так много, мы такие классные. Я не почувствовала мести. Я не знаю, кому они отомстили. А эти винтики вообще из себя ничего не представляют.

Президент, который вкладывался в спорт? У других президентов тоже есть какие-то предпочтения. Я знаю, что по всему миру в спорт вкладывают деньги. Если он думает, что он вложился правильно… И где на самом деле эти вложения? Мне не совсем понятно. Он отдал деньги кому-то или вложился в свой клуб?

- Речь идет о деньгах налогоплательщиков.

– С детства я понимала, что спорт – это зрелища. Я ходила на 2-3 тренировки. Но я всегда переживала за маму, которая в 6 утра выходила на работу, а возвращалась полодиннадцатого вечером со второй работы, чтобы я выросла в спортсмена. Я знаю, кто вкладывал в спорт. Это наши люди. Вот за них мы и переживаем. Я очень благодарна людям за слова поддержки. Ни кто я такая, чтобы ко мне такое внимание? Я просто не могу выразить, насколько я отгребла счастья от того, что меня выгнали с этой работы.

- Почему не все спортсмены высказываются, почему Домрачева высказалась нейтрально, почему Азаренко конкретного ничего не сказала?

– Мне кажется дело в воспитании. Может быть, в семье не дослушали Владимира Высоцкого, все идет из семьи. Я не могу закрыть глаза на происходящее, меня так воспитывали. Если не заложен тот пласт любви родителями и педагогами в детстве, то, возможно, сейчас у них вообще не возникает мыслей, что надо высказаться. Может быть они не понимают, что надо высказаться. У нас в стране спортсмены умеют делать только спорт. У нас очень нехорошая спортивная система. Она умеет кормить лошадей, которых ведут в загон, а эти лошади должны потом бежать, бежать, бежать. Эти лошади бегут и даже не задумываются, а рядом им никто не подскажет: остановись, давай подумаем, что делать дальше, когда из тебя высосут всю кровь. Никто не думает, что эти люди будут делать потом.

К примеру, хоккеисты. Что у них перед глазами? Только их материальные блага. Вся система не располагает к тому, чтобы человек принял решение. Сейчас они думают: я подпишу это письмо и потеряю всю мою жизнь. Вот какая у них позиция, – сказала Петракова.