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Защитник Чосич покидает «Шахтер», не сыграв ни одного матча
28.10.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Шахтер» покидает сербский защитник Урош Чосич, сообщает Владислав Татур.
«Проведя нуль официальных матчей, Чосич покидает «Шахтер». Изначально подписание центрального защитника за шесть-семь туров до конца, когда есть сыгравшаяся по сезону пара Сачивко-Хадаркевич, Политевич на контракте и Бегунов с Селявой, способные подстраховать, выглядело странным. Великий солигорский менеджмент», – написал Татур в
О трансфере Чосича объявили в сентябре. Защитник не принял участия ни в одном официальном матче за «Шахтер».
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«Шахтер» покидает сербский защитник Урош Чосич, сообщает Владислав Татур.
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