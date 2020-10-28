ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник Чосич покидает «Шахтер», не сыграв ни одного матча

28.10.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» покидает сербский защитник Урош Чосич, сообщает Владислав Татур.

«Проведя нуль официальных матчей, Чосич покидает «Шахтер». Изначально подписание центрального защитника за шесть-семь туров до конца, когда есть сыгравшаяся по сезону пара Сачивко-Хадаркевич, Политевич на контракте и Бегунов с Селявой, способные подстраховать, выглядело странным. Великий солигорский менеджмент», – написал Татур в своем телеграм-канале.

О трансфере Чосича объявили в сентябре. Защитник не принял участия ни в одном официальном матче за «Шахтер».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шахтер» покидает сербский защитник Урош Чосич, сообщает Владислав Татур.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мария Шакуро: «Со стороны силовиков все принципы регби были максимально нарушены»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика