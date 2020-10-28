Защитник Чосич покидает «Шахтер», не сыграв ни одного матча

Источник материала: Tribuna.com

«Шахтер» покидает сербский защитник Урош Чосич, сообщает Владислав Татур.

«Проведя нуль официальных матчей, Чосич покидает «Шахтер». Изначально подписание центрального защитника за шесть-семь туров до конца, когда есть сыгравшаяся по сезону пара Сачивко-Хадаркевич, Политевич на контракте и Бегунов с Селявой, способные подстраховать, выглядело странным. Великий солигорский менеджмент», – написал Татур в своем телеграм-канале .

О трансфере Чосича объявили в сентябре. Защитник не принял участия ни в одном официальном матче за «Шахтер».