Мария Шакуро: «Со стороны силовиков все принципы регби были максимально нарушены»

Источник материала: Tribuna.com

Регбистка Мария Шакуро на youtube-канале «Свабода Premium» поделилась мнением о событиях в Беларуси после 9 августа, а также отметила, что силовики нарушают все принципы регби.

– Сложно обозначить конкретную точку, но таких моментов за последние годы накопилось. Наверное, самой большой отправной точкой стало 9 августа. Не ожидаешь, что в стране, где говорят о свободе, ты видишь взрывы. Ты идешь и думаешь, что это больше похоже на сон. Дна нет, предела нет, уже становится и не страшно, обратного пути нет.

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– Это было не следствием того, что я подписала петицию, меня задержали на воскресном марше. К сожалению, регби у нас в стране никогда не спонсировался государством. О мести государства говорить рано. Возможно, если эта власть останется, то тогда, возможно, дверь перед регбистами будет вообще закрыта.

Со стороны силовиков все принципы регби были максимально нарушены. Все человеческие права попирались последние полгода, творился ужас, – сказала Шакуро.