Сергей Политевич: «Возможно, еще помогу команде в этом году. Но, скорее всего, уже в следующем»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Шахтера» Сергей Политевич рассказал о том, когда надеется вернуться на поле.

«Надеюсь, что в полном объеме начну работать к началу подготовительного периода в следующем году. Можно было форсировать и подготовиться к последнему матчу этого сезона, но хочется помогать клубу по максимуму.

В чудо верю, возможно, еще помогу в этом году. Но, скорее всего, уже в следующем, – сказал Политевич в подкасте «Вся соль» .

Напомним, Политевич получил травму в апреле этого года.