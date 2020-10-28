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Сергей Политевич: «Возможно, еще помогу команде в этом году. Но, скорее всего, уже в следующем»
28.10.2020 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Сергей Политевич рассказал о том, когда надеется вернуться на поле.
«Надеюсь, что в полном объеме начну работать к началу подготовительного периода в следующем году. Можно было форсировать и подготовиться к последнему матчу этого сезона, но хочется помогать клубу по максимуму.
В чудо верю, возможно, еще помогу в этом году. Но, скорее всего, уже в следующем, – сказал Политевич в подкасте
Напомним, Политевич получил травму в апреле этого года.
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Защитник «Шахтера» Сергей Политевич рассказал о том, когда надеется вернуться на поле.
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