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Елена Левченко: «Как мы можем молчать, когда пришло время стать фанатами своего народа?»
28.10.2020 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о своем желании быть свободной в новой Беларуси.
«Я хочу, чтобы мы были свободны в новой Беларуси, могли свободно выражать свою мнение и не бояться быть уволенными, оштрафованными, арестованными, запуганными или избитыми.
Думаю, что мы ломаем стереотипы, потому что очень долгое время все думали, что спортсмены – это всего лишь спортсмены... Что мы только тренируемся.
Как мы можем молчать, когда пришло время стать фанатами своего народа?
Я могла бы просто закрыть на это все глаза, уехать и жить комфортно. Но я не могу.
Этим летом народ Беларуси проснулся. Мы хотели изменений, хотели попробовать что-то новое. Мы живем с одним президентом 26 лет.
Мне жаль людей, которые находятся у власти. Мы находимся в тюрьме, за решеткой, но, поверьте, мы гораздо более свободны, чем они», – сказала Левченко.
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о своем желании быть свободной в новой Беларуси.
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