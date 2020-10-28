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Елена Левченко: «Как мы можем молчать, когда пришло время стать фанатами своего народа?»

28.10.2020 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о своем желании быть свободной в новой Беларуси.

«Я хочу, чтобы мы были свободны в новой Беларуси, могли свободно выражать свою мнение и не бояться быть уволенными, оштрафованными, арестованными, запуганными или избитыми.

Думаю, что мы ломаем стереотипы, потому что очень долгое время все думали, что спортсмены – это всего лишь спортсмены... Что мы только тренируемся.

Как мы можем молчать, когда пришло время стать фанатами своего народа?

Я могла бы просто закрыть на это все глаза, уехать и жить комфортно. Но я не могу.

Этим летом народ Беларуси проснулся. Мы хотели изменений, хотели попробовать что-то новое. Мы живем с одним президентом 26 лет.

Мне жаль людей, которые находятся у власти. Мы находимся в тюрьме, за решеткой, но, поверьте, мы гораздо более свободны, чем они», – сказала Левченко.

 
 
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о своем желании быть свободной в новой Беларуси.
 
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