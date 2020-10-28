Уткин о фразе «Я бы хотел начинать каждый свой день с макания Лукашенко головой в унитаз»: «Это действительно так. И сейчас, может быть, тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист и бывший спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к нынешней власти в России.

– Какие у вас претензии к российской власти?

– Она меня обманывает, она меня не защищает ни от чего.

Вот сегодня я прочитал в новостях, что, наконец, закрыто дело о перевале Дятлова. Спустя 61 год. И я из этого делаю представление, что все дела, которые не закрыты, связанные с убийствами, покушениями... Я теперь понимаю, что не доживу. Ну и ладно.

У меня на самом деле и каких-то претензий нет. Я уже как-то приноровился и стараюсь жить самостоятельно, не особенно с нею [властью] связываться.

– Вы как-то написали: «Одно у меня желание, Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго. Прям до суда ».

– Ну, что поделать. После этого меня, кстати, два года не пускали в эфир на ТВ.

– А чего вы так написали?

– Послушайте, это был какой год – когда «Реал» выиграл у «Атлетико» и в 10-й раз стал победителем Лиги чемпионов (это было в 2014-м году, а твит Уткина – в 2013-м).

Это было очень давно. Думаете, я помню? Ну, написал и написал. Это было, по-моему, связано с приговором суда Навальному в Кирове.

– Вы считаете, что Путину недолго осталось. На чем основано ваше утверждение?

– А почему вы спрашиваете? Я разве это говорил? Не помню.

– Да, я прочитал в интернете.

– Во-первых, очевидно, что все приготовления власти, которые происходят, это приготовления к тому, чтобы структура управления страной немножечко изменилась.

О том, что Путин хочет отойти от дел, по крайне мере, от повседневных, мне говорили неоднократно самые разные осведомленные люди. И не только мне лично, но и публично.

Путин – это же, понимаете, метафора, олицетворение того, что происходит в стране. То, что в нашей жизни будут довольно скоро происходить перемены, это несомненно, по-моему.

– Достаточно скоро?

– Да. Только я думаю, что это будут большие потрясения. Боюсь этого.

– Путин вам нравится?

– Если вы хоть немного следите за тем, что я говорю... Нет, конечно.

– Почему?

– Потому что нет ни одного повода, чтобы он нравился. Просто ни одного.

– То, что происходит в Хабаровске, – это предвестник потрясений, о которых вы говорите?

– Думаю, что связи здесь нет. Но это свидетельство того, что... Где это было сказано? «От Востока звезда сия воссияет» (цитата из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы»). Трудно на это уповать. Наша страна слишком большая. Не думаю, что Хабаровск способен породить волну.

Это просто свидетельство того, что людей не устраивают объяснения, которые они получают, то, как с ними обходятся. И все. Разве иначе можно объяснить?

– Несколько лет назад вы написали о Лукашенко : «Я бы хотел начинать каждый свой день с макания его головой в унитаз. Это было бы гарантией прекрасного настроения до глубокого вечера».

– Был какой-то конкретный повод, но я уже не помню. Это действительно так. И сейчас, может быть, тоже, – сказал Уткин в интервью Дмитрию Гордону.