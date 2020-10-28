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Ходасевич о невызове Драгуна в сборную: «Не удивлюсь, если после событий октябрьских Стас действительно взял самоотвод»
28.10.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Что не так? Между «хотели видеть» и «в итоге вызвали» – большая разница. Это относится к Драгуну, прежде всего. Сомневаюсь, что вызов состоялся бы. Но и не удивлюсь, если после событий октябрьских Стас действительно взял самоотвод. Все важное для сборной он пропустил при туманных обстоятельствах, о которых достоверно не знаем мы, но игрок-то знает. Как-нибудь обязательно расскажет. А осадочек наверняка остался. Теперь имеет право сделать свой ход.
Мартынович и Нехайчик? Ситуация прозаичнее. Первый после повреждения. Ему бы восстановиться и сыграть в Лиге чемпионов. Второй тоже думает о финише сезона на клубном уровне. Это не исключает у обоих а) гражданской позиции б) отсутствия мотивации (шанс попасть на топ-турнир упущен).
Вообще, там широкий список кандидатов. Не удивлен ни одной позиции. Будет товарняк в Румынии – играют все! Будут два матча Лиги наций – прорвемся в престижный дивизион Б. Ведь наша сборная – хозяйка положения в группе. Знаете, давно заметил, когда в нашем футболе по всем фронтам наступает полный ##### (капец), вдруг национальная команда начинает побеждать. Как раз надо бы на позитиве год закрыть», – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о невызове Драгуна в сборную: «Не удивлюсь, если после событий октябрьских Стас действительно взял самоотвод»
Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал невызов в сборную Беларуси Александра Мартыновича, Павла Нехайчика и Станислава Драгуна.
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