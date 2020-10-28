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Солигорский «Шахтер» пытается подписать Савицкого (Владислав Татур)

28.10.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Солигорский «Шахтер» пытается подписать белорусского полузащитника Павла Савицкого, сообщает Владислав Татур.

В нынешнем сезоне в составе брестского «Динамо» Савицкий забил 9 голов и оформил 3 ассиста в 20 матчах высшей лиги.

Подробную статистику 26-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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Солигорский «Шахтер» пытается подписать белорусского полузащитника Павла Савицкого, сообщает Владислав Татур.
 
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