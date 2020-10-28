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Солигорский «Шахтер» пытается подписать Савицкого (Владислав Татур)
28.10.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Солигорский
В нынешнем сезоне в составе брестского
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Солигорский «Шахтер» пытается подписать белорусского полузащитника Павла Савицкого, сообщает Владислав Татур.
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