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Отчислен из БГУФК фехтовальщик Озимко
28.10.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Из Белорусского государственного университета физической культуры отчислен фехтовальщик Егор Озимко.
По информации Tribuna.com, Озимко был отчислен за активную гражданскую позицию. Он был одним из тех, кто поддержал забастовку.
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Из Белорусского государственного университета физической культуры отчислен фехтовальщик Егор Озимко.
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