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18-летний вратарь минского «Динамо» Колосов сделал 1-й шатаут в КХЛ, отбив 22 броска в игре с рижским «Динамо»

28.10.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голкипер клуба из Беларуси Алексей Колосов отразил все 22 броска.

Для 18-летнего вратаря это первый шатаут в лиге. За три матча в КХЛ он пропустил пять шайб. Его статистику можно посмотреть здесь.

 
 
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Минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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