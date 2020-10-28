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18-летний вратарь минского «Динамо» Колосов сделал 1-й шатаут в КХЛ, отбив 22 броска в игре с рижским «Динамо»
28.10.2020 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское
Голкипер клуба из Беларуси
Для 18-летнего вратаря это первый шатаут в лиге. За три матча в
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18-летний вратарь минского «Динамо» Колосов сделал 1-й шатаут в КХЛ, отбив 22 броска в игре с рижским «Динамо»
Минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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