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Крэйг Вудкрофт: «Всем ребятам нужно вернуться в кондиции, в которых они были до известных обстоятельств. Это пошаговый процесс»

29.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (3:0).

— Сегодня было очень эмоциональное дерби. Первый период получился равным. После перерыва нам удалось взять шайбу под свой контроль. Гол Бреннана Менелла позволил нам вернуться в нашу систему, мы стали играть так, как надо. Наш вратарь провел идеальную игру, он выручал нас везде. Я очень рад за Алексея, что у него сегодня все получилось. Первая победа плюс сухарь — дорогого стоит. Он еще молодой вратарь, и сегодня один из лучших игроков.

— Колосов совсем недавно дебютировал в КХЛ. А сегодня стал самым молодым автором шатаута в клубной истории. Это вдохновение или высокое мастерство?

— Алексей очень спокойно играет и хорошо читает игру. Он очень внимательно все контролирует и хорошо работает с шайбой. Хотя еще молодой вратарь, ему многому предстоит научиться. Но в каждой игре он проявлял себя с лучшей стороны. Колосов — один из лучших игроков сейчас.

— Вернулось большинство лидеров, что можете сказать об их игре и физических кондициях?

—Всем ребятам нужно вернуться в кондиции, в которых они были до известных обстоятельств. Это пошаговый процесс. Им еще нужно улучшать свою скорость, видение игры. Хотелось бы, чтобы это все вернулось быстрее. Я думаю все будет хорошо, мы вернемся на победный путь.

— Егор Шарангович стал 13-м белорусом в составе минского «Динамо», который сумел забросить 10 шайб за 1 сезон КХЛ. Можно ли его назвать исключительным белорусским нападающим, с которым вам приходилось работать в «Динамо»?

— Егор — отличный игрок. Для меня не сюрприз его игра. Он может играть на таком уровне и еще покажет себя. У него хорошее будущее и мы вместе работаем над тем, чтобы он становился лучше с каждым днем.

— Насколько важна эта победа была психологически?

— Очень приятно побеждать после тяжелого месяца. Такая победа придает команде уверенность. Мне очень нравится то, как мы играем последние игры. Я доволен действиями и в атаке, и обороне, но мы хотим вернуться на тот уровень, с которого мы сошли во время небольшого трудного периода, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с рижским «Динамо» (3:0).
 
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