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Демешко – арестованному ведущему Youtube-канала «Руха»: «Терпения и сил тебе! Держись»
29.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер «Руха» Александр Демешко поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала клуба Петра Бутрима.
«Терпения и сил тебе! Держись», – написал Демешко.
Ранее Бутрим работал на телеканале СТВ. Также он работает пресс-секретарем детского гандбольного турнира Zubr Cup.
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Тренер «Руха» Александр Демешко поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала клуба Петра Бутрима.
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