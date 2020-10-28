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Демешко – арестованному ведущему Youtube-канала «Руха»: «Терпения и сил тебе! Держись»

29.10.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Руха» Александр Демешко поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала клуба Петра Бутрима.

«Терпения и сил тебе! Держись», – написал Демешко.

Ранее Бутрим работал на телеканале СТВ. Также он работает пресс-секретарем детского гандбольного турнира Zubr Cup.

Демешко – арестованному ведущему Youtube-канала «Руха»: «Терпения и сил тебе! Держись»

 
 
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Тренер «Руха» Александр Демешко поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала клуба Петра Бутрима.
 
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