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"Челси" разгромил "Краснодар" в Лиге чемпионов
29.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК. 28 окт – Sputnik. Футболисты лондонского "Челси" с крупным счетом обыграли "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.
Поединок второго тура в группе Е "Краснодар" - "Челси" состоялся в среду в Краснодаре. Лондонцы одержали уверенную победу со счетом 4:0. В составе победителей отметились Каллум Хадсон-Одои (37-я минута), Тимо Вернер (76-я, с пенальти), Хаким Зиеш (79-я) и Кристиан Пулишич (90-я).
© Sputnik / Виталий Тимкив
Бизнесмен и владелец ФК "Челси" Роман Абрамович следил за игрой с трибун
Гости, к слову, могли открыть счет и раньше: на 14-й минуте Жоржиньо не смог реализовать пенальти, пробив в штангу, после чего хозяевам удалось перехватить мяч.
Позднее в среду в матче группы E испанская "Севилья" примет французский "Ренн".
В третьем туре Лиги чемпионов "Краснодар" 4 ноября сыграет в гостях с "Севильей", в этот же день "Челси" примет "Ренн".
В параллельном матче квартета Н турецкий "Истамбул", еще один дебютант группового раунда ЛЧ, принимал в гостях французский ПСЖ. Гости были сильнее - 2:0. Дубль оформил Мойзе Кин (64-я и 79-я минуты). В первом тайме в составе парижан из-за травмы был заменен бразилец Неймар.
© AFP 2020 / OZAN KOSE
Бразилец Неймар в первом тайме получил травму и не смог продолжить игру
Французский клуб в следующем матче сыграет на выезде с немецким "РБ Лейпциг" 4 ноября, а турецкая команда в этот же день примет английский "Манчестер Юнайтед".
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