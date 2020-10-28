ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Формула-1": AlphaTauri продлила контракт с Гасли еще на один сезон

29.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Команда "Формулы-1" AlphaTauri и французский пилот Пьер Гасли продлили контракт до окончания сезона-2021, об этом в среду сообщила пресс-служба "конюшни".

Гасли присоединился к младшей команде "быков" в 2017-м и стал партнером россиянина Даниила Квята. Часть сезона прошлого года он выступал за Red Bull Racing, однако позже вернулся в AlphaTauri.

© Sputnik / Григорий Соколов
Первый российский гонщик "Формулы-1" высказался о гибели отца

"Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с командой", - рассказал Гасли.

За время выступления в AlphaTauri француз завоевал один подиум и первую в своей "формульной" карьере победу – на Гран-при Италии. Эта победа стала второй в истории бывшей Minardi и Toro Rosso – в 2008 тоже на итальянской трассе за рулем "красного быка" победил будущий четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Что касается напарника француза, Даниила Квята, то пока информации о дальнейшем контракте с AlphaTauri нет. В околоформульной среде ходят слухи, что его место может занять протеже Honda японец Юки Цунода. Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что Цунода может появиться в AlphaTauri.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонщик в этом году одержал свою первую в карьере победу в "Больших призах" и вторую в истории итальянской "конюшни".
 
Новости дня
Новости спорта
 
Уткин о мнении «то, что творится в Беларуси сейчас, это фашизм в чистом виде»: «Могу подписаться под этими словами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика