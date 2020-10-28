"Формула-1": AlphaTauri продлила контракт с Гасли еще на один сезон

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Команда "Формулы-1" AlphaTauri и французский пилот Пьер Гасли продлили контракт до окончания сезона-2021, об этом в среду сообщила пресс-служба "конюшни".

Гасли присоединился к младшей команде "быков" в 2017-м и стал партнером россиянина Даниила Квята. Часть сезона прошлого года он выступал за Red Bull Racing, однако позже вернулся в AlphaTauri.

"Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться новых успехов. С нетерпением жду нового вызова в следующем году и продолжения работы с командой", - рассказал Гасли.

За время выступления в AlphaTauri француз завоевал один подиум и первую в своей "формульной" карьере победу – на Гран-при Италии. Эта победа стала второй в истории бывшей Minardi и Toro Rosso – в 2008 тоже на итальянской трассе за рулем "красного быка" победил будущий четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Что касается напарника француза, Даниила Квята, то пока информации о дальнейшем контракте с AlphaTauri нет. В околоформульной среде ходят слухи, что его место может занять протеже Honda японец Юки Цунода. Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что Цунода может появиться в AlphaTauri.

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