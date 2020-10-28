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Минское "Динамо" прервало проигрышную серию в КХЛ
29.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" одержал победу над одноклубниками из Риги в рамках текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.
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Встреча между командами состоялась вечером в среду 28 октября на льду "Минск-Арены".
Счет в матче был открыт только во втором периоде – в составе "зубров" отличился Бреннан Манелл (29-я минута), спустя три минуты Егор Шарангович увеличил отрыв до двух шайб – 2:0.
За минуту до завершения периода нападающий "Динамо" оформил дубль – 3:0. До финальной сирены гости из Риги так и не смогли "размочить" счет.
Победой в среду подопечные Крейга Вудкрофта прервали пятиматчевую проигрышную серию. Следующую встречу "зубры" проведут в гостях – 30 октября будут играть с нижегородским "Торпедо".
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Победой в среду подопечные Крейга Вудкрофта прервали пятиматчевую проигрышную серию в Континентальной хоккейной лиге.
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