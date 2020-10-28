Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Минский хоккейный клуб "Динамо" одержал победу над одноклубниками из Риги в рамках текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает Sputnik.

Встреча между командами состоялась вечером в среду 28 октября на льду "Минск-Арены".

Счет в матче был открыт только во втором периоде – в составе "зубров" отличился Бреннан Манелл (29-я минута), спустя три минуты Егор Шарангович увеличил отрыв до двух шайб – 2:0.

За минуту до завершения периода нападающий "Динамо" оформил дубль – 3:0. До финальной сирены гости из Риги так и не смогли "размочить" счет.

Победой в среду подопечные Крейга Вудкрофта прервали пятиматчевую проигрышную серию. Следующую встречу "зубры" проведут в гостях – 30 октября будут играть с нижегородским "Торпедо".