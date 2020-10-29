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Пирло о 0:2 с «Барсой»: «Этот матч поможет «Ювентусу» вырасти»
29.10.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, привыкшие играть на таком уровне, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в
Думаю, этот матч поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом.
Такие полузащитники, как Артур, Бентанкур и Рабьо, еще очень молоды, но мы все хотим стать лучше и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2).
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