Пирло о 0:2 с «Барсой»: «Этот матч поможет «Ювентусу» вырасти»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2).

«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, привыкшие играть на таком уровне, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов.

Думаю, этот матч поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом.

Такие полузащитники, как Артур, Бентанкур и Рабьо, еще очень молоды, но мы все хотим стать лучше и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как «Барселона» , – сказал Пирло.