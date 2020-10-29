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«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Бутрима

29.10.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Петра Бутрима.

Команда изменила аватарки в клубных социальных сетях.

Ранее Бутрим работал на телеканале СТВ. Также он работает пресс-секретарем детского гандбольного турнира Zubr Cup.

Напомним, «Першы Рэгіён» снялся с розыгрыша второй лиги чемпионата Беларуси, выступив против насилия, давления на спортсменов и ареста баскетболистки Елены Левченко.

«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Бутрима

 
 
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«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Петра Бутрима.
 
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