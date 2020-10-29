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Лига Европы. «Сосьедад» сыграет с «Наполи», ЦСКА – «Динамо» Загреб, «Милан» – «Спарта»
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Источник материала:
Tribuna.com
В втором туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» сыграет в гостях с АЕК, «Милан» примет пражскую «Спарту».
«Арсенал» сыграет с «Дандолком», «Сосьедад» – «Наполи».
Лига Европы
2-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
- Дата проведения
-
29 октября, 20.55, «Sivas Arena»
Группа J
Группа К
Группа L
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В втором туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» сыграет в гостях с АЕК, «Милан» примет пражскую «Спарту».
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