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Лига Европы. «Сосьедад» сыграет с «Наполи», ЦСКА – «Динамо» Загреб, «Милан» – «Спарта»

29.10.2020 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В втором туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» сыграет в гостях с АЕК, «Милан» примет пражскую «Спарту».

«Арсенал» сыграет с «Дандолком», «Сосьедад»«Наполи».

Лига Европы

2-й тур

Группа A

ЧФР Румыния – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика

 

Рома Италия – ЦСКА София Болгария
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Мольде Норвегия – Рапид Вена Австрия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Англия – Дандолк Ирландия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Славия Чехия – Байер Германия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ницца Франция – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Рейнджерс Шотландия – Лех Польша
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика

 

Бенфика Португалия – Стандард Бельгия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Гранада Испания – ПАОК Греция
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Омония Кипр – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
29 октября, 23.00, «ГСП Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа F

АЗ Алкмар Нидерланды – Риека Хорватия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад Испания – Наполи Италия
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа G

АЕК Греция – Лестер Англия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика

 

Заря Украина – Брага Португалия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Славутич-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Милан Италия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль Франция – Селтик Шотландия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Сивасспор Турция – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Sivas Arena»
превью матча онлайн статистика

 

Карабах Азербайджан – Вильярреал Испания
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика

Группа J

ЛАСК Австрия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Линцер-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Антверпен Бельгия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Босейль»
превью матча онлайн статистика

Группа К

ЦСКА Россия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фейеноорд Нидерланды – Вольфсберг Австрия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Црвена Звезда Сербия – Слован Либерец Чехия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

 

Гент Бельгия – Хоффенхайм Германия
Дата проведения
29 октября, 20.55, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В втором туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» сыграет в гостях с АЕК, «Милан» примет пражскую «Спарту».
 
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