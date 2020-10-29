В БГУФК приехала милиция

Источник материала: Tribuna.com

В Белорусский государственный университет физической культуры приехала милиция и люди в штатском.

Известно, что одну из студенток с плакатом задержали.

Ранее студенты университета физкультуры выступили с политическими требованиями. Сообщается, что после этого в список на отчисление попало 15 человек.