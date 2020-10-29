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В БГУФК приехала милиция
29.10.2020 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Белорусский государственный университет физической культуры приехала милиция и люди в штатском.
Известно, что одну из студенток с плакатом задержали.
Ранее студенты университета физкультуры выступили с политическими требованиями. Сообщается, что после этого в список на отчисление попало 15 человек.
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В Белорусский государственный университет физической культуры приехала милиция и люди в штатском.
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