Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД. Она подписала письмо за новые выборы

Источник материала: Tribuna.com

Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД.

Последний раз в соцсетях она была в 7:20 утра. Причины вызова в милицию неизвестны.

Сорокина – одна из тысячи подписантов письма за новые выборы.

Скардино, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская и еще 1000 спортсменов подписали письмо за отставку Лукашенко и против насилия