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Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД. Она подписала письмо за новые выборы
29.10.2020 13:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД.
Последний раз в соцсетях она была в 7:20 утра. Причины вызова в милицию неизвестны.
Сорокина – одна из тысячи подписантов письма за новые выборы.
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Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД. Она подписала письмо за новые выборы
Вице-президент ФИДЕ и председатель БФШ Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД.
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