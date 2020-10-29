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Левченко ответила ГУВД: «Это жесть, нарушение всех прав человека»
29.10.2020 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, которая ранее была арестована на 15 суток, поделилась мнением о реакции ГУВД на ее рассказе об условиях содержания.
В суде спортсменка заявила, что отключена вода, отобрано постельное белье и матрас, не было возможности выходить в душ и т.д:
– Ты читала комментарий ГУВД?
– Да, конечно. Читала.
– Они среагировали на твое заявление на суде об условиях содержания в том духе, что баскетболистка преувеличивает.
– Да, наверное, они думали, что я привыкла [к хорошим условиям]… Для меня вообще это не удивительно с одной стороны. Потому что то, что происходило… Я уже не знаю, чему здесь удивляться. Что я бы не посоветовала, а просто сказала: может, к человеку не доходит достоверная информация и он до конца не знает, что там происходит на самом деле. Поэтому даже не удивлюсь, если спросить у всех тех, кто присутствовал на той встрече и просмотре фильма, и кто находился на протяжении всего времени в камере, не попросят ничего не говорить. Может, я выражусь не правильно, но надеюсь меня люди услышат и поймут: когда я поняла, что я на Окрестина, то в какой-то момент я болела за это место в плане того, что с этим местом связано очень много темноты, страха и неприятных вещей. Люди, которые там работают, говорят, что ничего не было, все хорошо, на ТВ показывают, что все хорошо. Ведь никто не просил ВИП, не просил каких-то специальных условий. Я все прекрасно понимала, что это тюрьма. Но такого… Я болела за вас, ребята. Я просто хотела, чтобы вы себя проявили. Ну тюрьма и тюрьма, но не такими вот вещами. В ИВС ко мне относились нормально, я сказала это же на суде. Меня поселили рядом с человеком, от которого очень плохо пахнет, очень было все грязно. Я же об этом не говорила. Я прекрасно понимала, что это тюрьма. Для меня нет проблем сказать: да, это была тюрьма, были вот такие условия. Но на секундочку – это жесть. Это нарушение всех прав человека, – сказала Левченко в новом выпуске
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, которая ранее была арестована на 15 суток, поделилась мнением о реакции ГУВД на ее рассказе об условиях...
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