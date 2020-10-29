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Гуренко о сборной Мархеля: «Вот мы радуемся – обыграли дома казахов. Радуемся, прыгаем. Дальше что? К чему мы пришли?»

29.10.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением об игре сборной Беларуси под руководством Михаила Мархеля.

– По поводу тренерского штаба, который сейчас руководит сборной, при всем уважении к нему. Я помню времена, когда, по сути, главный тренер сборной – это человек чуть ли не лучший на данный момент считается. При всем уважении к Мархелю – это все-таки не из той обоймы.

– Опять же вопрос этот не мне задавать, потому что, во-первых, мы коллеги.

– А почему поменялось так? Понимаю, что вам сложно говорить.

– Есть руководитель. Считаю, что у нас за все процессы отвечает Юрий Васильевич Вергейчик. Думаю, что это ему надо задавать вопросы. И он должен на них отвечать, а не я же. Не я же назначал. И не корректно было бы мне…

Вот мы радуемся – обыграли дома казахов. Радуемся, прыгаем. Дальше что? Что дальше? К чему мы пришли? А дальше у нас что получается: «Ой дожить бы до следующей игры. Не дай бог ее проиграть». Вот проиграли. Мы опять пишем: «Все плохо, дожить бы до следующей, а вдруг выиграем?». Выиграли.  И опять: «Все у нас хорошо». Так не бывает. Должна быть определенная цель, – сказал Гуренко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Николай Ходасевич: «Мархель не может уйти в отставку, как сделал бы любой тренер, у которого есть личное мнение. Его взяли на борт и сказали, что больше твое мнение никого не интересует»

За время в сборной Мархель уже получил минимум 160 тысяч долларов. Как тренер отрабатывает эти деньги

 
 
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Экс-главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением об игре сборной Беларуси под руководством Михаила Мархеля.
 
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