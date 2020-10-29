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Сергей Гуренко: «Мы 2 года готовились к Грузии, говорили, что наигрывали состав. А вышли играть совсем другие люди. Где логика?»
29.10.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о последовательности действий штаба нашей команды перед игрой с Грузией в плей-офф Лиги наций за выход в финал розыгрыша за право сыграть на Евро-2020.
«Вот мы два года готовились к игре с грузинами. Наигрывали состав, как говорили. А вышли играть совсем другие люди. Вот я бы за это спросил. Где логика? Если мы наигрываем, то тогда мы должны быть последовательны. Тогда не надо говорить, что мы наигрываем. Тогда говорим, что мы вызываем тех, которые лучшие сегодня. Те, которые именно сегодня показывают самый качественный футбол. Тех игроков и ставим. А получается так, что мы говорим одно, а делаем другое, – сказал Гуренко в эфире программы «Спорт кадр» на
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Сергей Гуренко: «Мы 2 года готовились к Грузии, говорили, что наигрывали состав. А вышли играть совсем другие люди. Где логика?»
Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о последовательности действий штаба нашей команды перед игрой с Грузией в плей-офф Лиги наций...
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