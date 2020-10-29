|
Вице-президента ФИДЕ и председателя БФШ Сорокину отпустили. Сегодня после вызова в РУВД она не выходила на связь
29.10.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, вице-президент ФИДЕ и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина отпущена на свободу. Об этом рассказал супруг Анастасии.
О подробностях пока неизвестно.
Напомним, сегодня Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД.
Причины вызова в милицию неизвестны.
Напомним, Сорокина – одна из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президента ФИДЕ и председателя БФШ Сорокину отпустили. Сегодня после вызова в РУВД она не выходила на связь
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, вице-президент ФИДЕ и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина отпущена на свободу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)