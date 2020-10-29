Елена Левченко: «От некоторых коллег по сборной не получила слов поддержки. Такая у нас реальность. Проверка на вшивость»

Источник материала: Tribuna.com

Известная баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, что не получила слов поддержки от некоторых бывших партнеров по национальной команде, когда она находилась за решеткой, отбывая 15-суточный арест за участие мирной акции протеста.

– Даже непрофессиональные команды поддерживали. Мне рассказали, что была майка с моей фотографией. В нашей стране имею ввиду баскетбольный мир… Потому что даже поддержали федерации других стран. Поддержки от белорусской федерации я не увидела :) В принципе, что можно ожидать. И от некоторых моих бывших коллег, с которыми я отыграла столько лет в национальной сборной тоже не поступило слов поддержки. Или поддержки пусть не мне, а моим близким. Это единичные люди. Такая наша реальность на сегодняшний день. Проверка на вшивость, – сказала Левченко в новом выпуске «Жизнь малина» на YouTube .

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