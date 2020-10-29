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Говорцова не смогла пробиться во второй круг турнира в Польше

30.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Польше, сообщает Sputnik.

© Photo : БТФ
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Белоруска располагается на 129-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее польская соперница Катажина Кава занимает 134-ю позицию этого рейтинга.

Говорцова начала встречу активно, но успех развить не смогла, проиграв по итогам двух сетов – 3:6, 2:6.

Матч длился почти полтора часа.

Призовой фонд польского турнира составляет 80 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска начала встречу активно, но польская соперница не дала развить успех, обыграв Говорцову в двух сетах.
 
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