|
Говорцова не смогла пробиться во второй круг турнира в Польше
30.10.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Польше, сообщает Sputnik.
Белоруска располагается на 129-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее польская соперница Катажина Кава занимает 134-ю позицию этого рейтинга.
Говорцова начала встречу активно, но успех развить не смогла, проиграв по итогам двух сетов – 3:6, 2:6.
Матч длился почти полтора часа.
Призовой фонд польского турнира составляет 80 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска начала встречу активно, но польская соперница не дала развить успех, обыграв Говорцову в двух сетах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)