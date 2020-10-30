Источник материала: Sputnik Беларусь

Клубом, что ныне, как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, располагается на восьмом, то есть "крайнем" для перспективы сыграть в плей-офф Кубка Гагарина месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Пора в путь-дорогу!

"Зубры" вылетели в Нижний Новгород в четверг в послеобеденное время, составом, в который вошли аж 29 хоккеистов. Для короткой гостевой серии из двух баталий (воскресным днем сразимся в Ярославле с "Локомотивом") это выглядит даже перебором. Но только на первый взгляд.

Все потому, что из "ковидного плена" вырвалась очередная группа игроков – вратарь Фурх, нападающие Паре, Лодня и Горбунов, и парням гораздо проще возвращать боевые кондиции под непосредственным присмотром Крэйга Вудкрофта. Кроме того, я практически уверен, что в Нижнем Новгороде многие, если не все из них выйдут на лед. Прежде всего это касается форвардов.

Наконец, еще один актуальный момент, настаивающий на массовости выездного состава, имеет тонкий психологический подтекст. Как утверждал болельщик Демокрит, "нельзя семье жить без праздников. Жизнь без праздников подобна дороге без трактира". Мне трудно судить, насколько правомерно сие мудрейшее изречение приписывается греку, жившему в V и IV веках до нашей эры, но все равно хочется аплодировать автору учения "об атомах".

В лагере "зубров" после домашней виктории над Ригой 3:0 на самом деле приподнятое настроение, которое имеет смысл прочувствовать всей "бело-синей" семьей. Во-первых, оказалась прервана серия из пяти поражений. Во-вторых, вудкрофтцы лишь вторично в сезоне сподобились обойтись без пропущенных шайб, а каждый такой поединок – дополнительный бонус позитива.

В-третьих, важна и вратарская персоналия, испекшая "сухарь" -- 18-летний голкипер Колосов, чья уверенность и спокойствие в принципиальном динамовском дерби весьма благотворно повлияли на партнеров. В-четвертых, таки подросла результативность: трижды поражать ворота оппонентов в игровое время удавалось в предыдущий раз 11 октября. Причем тоже в дуэли с Ригой.

Наконец, в-пятых, и это для меня ценнее всего, виктория в минувшую среду позволяет рассчитывать на прорыв "зубров" из "заколдованного леса" со всеми его буераками, оврагами и сказочной нечистью, что принесли так много разочарований болельщикам минского "Динамо" в октябре.

И тут важны еще два обстоятельства: а) любое разочарование подразумевает предшествующее очарование – и оно было в сентябре; б) все беды "зубров" с тем же COVID-19 начались 1 октября в Риге, а подобное, как вначале утверждал гетевский Мефистофель, а затем и булгаковский Воланд, надо лечить подобным. В данном случае на опыт этих "черных" литературных персонажей вполне можно ссылаться, не видя какого-то скрытого подвоха.

И, наконец, ситуация с чемпионатом мира-2021, который был отдан IIHF в совместное "владение" Минску и Риге, что теперь является политическим камнем преткновения и головной болью Рене Фазеля. Так, в Латвии постоянно сомневаются в партнере, предвосхищая массовые-де отказы участников ЧМ приезжать в белорусскую столицу. Однако два октябрьских визита в Минск самой Риги дезавуируют эти "бла-бла-бла" на анекдотичном уровне.

Приезжают, проигрывают и уезжают! Причем, если учитывать, сколько матчей умудрилась пропустить Рига в регулярном чемпионате (сыграла только 14 баталий и три из них – с "зубрами"!), порой кажется, что весь современный смысл участия клуба из Латвии в проекте КХЛ – это попытка вставить палки в колеса минским одноклубникам.

Но – прорвались! И сквозь Ригу, и, как хочется верить, через СOVID-19. И теперь о "зубрах" можно будет вновь рассказывать с эпическим пафосом болельщика Гомера: "Они ненасытные битвой!" По крайней мере, в дерби вудкрофтцы выглядели очень даже боевито, сумев обуздать разъяренного, агрессивного и специально готовившегося к этой дуэли две карантинные недели оппонента.

Критика чистого разума

Нет-нет, не беспокойтесь: я не предлагаю отвлечься на знаменитый философский труд болельщика Канта – останемся на хоккейном пространстве. Однако и ледовая игра "номер раз" не должна лишаться критических оценок даже в минуты "пароксизма довольства". Тем более что в покорении Риги, естественно, не все оказалось идеально.

Итак, что же не понравилось, что встревожило? Прежде всего, отсутствие заброшенных шайб на счету Козуна, Принса и Спунера, хотя каждый из этого трио имел немало моментов. Но реализация оказалась нулевой. На лицо утеря соответствующих навыков, притупление бомбардирской чуйки.

Самый характерный момент возник в среду при реализации большинства, когда партнеры вывели на бросок в одно касание Козуна, но наш праворукий легионер шайбу остановил, потом стал подстраиваться под бросок…

В общем, упустил он массу времени, из-за чего и не состоялось гола. Тоже у Спунера и Принса, причем второй – гораздо более эмоциональный человек, жестами подчеркивал степень своего разочарования. Так вот это по-настоящему тревожно. Каждому из трио, как, впрочем, и Клинкхаммеру, и Демкову надо вырваться еще из индивидуального "заколдованного круга".

Следующий момент. Первую и, как выяснилось, судьбоносную, победную шайбу в ворота Риги забросил защитник Менелл. Причем, американец сделал это в классической манере праворукого форварда, например, а-ля Валерий Каменский. Оказавшись на непрофильном (!) правом фланге Бреннан совершил рейд, чтобы суметь срезать угол, а затем воспользоваться удобством хватом и поразить "девятку". Получилось здорово – шедевр, заставивший задуматься на тему "фланговой привязки".

Однако это пока частный случай, ибо результативность динамовских защитников крайне невысока. Помимо Менелла, на чьем счету два взятия ворот, голами отличались Колячонок и Еременко. Но, во-первых, это все равно мало. Во-вторых, удачи двух Владов, как и первый гол в КХЛ Менелла, имели "мусорную" подоплеку, то есть зависимость от счастливого случая, который не поддается приручению.

И ладно бы не было моментов! Но ведь они регулярно возникают у наших игроков обороны. Только, в отличие от Менелла, его коллеги по амплуа Шинкевич и Соловьев загубили в матче с Ригой превосходные ситуации! Как же так?! В современном хоккее голевой вклад защитников обязателен для стратегического командного успеха.

Наконец, о сочетаниях в тройках нападения. Конечно, не обладая информацией о тонусе Паре и Лодня, нельзя прогнозировать их участие в нижегородской баталии, но если парни пришли в себя, то их надо возвращать в состав. Обязательно!

Лодня пусть воссоединится с Шаранговичем и Принсом, а Паре может сыграть и с Демковым, и отдельно от Артема. Ради равномерного распределения по сочетаниям нападающих с правым хватом клюшки. А вот Сушко и Усов… Ну, не убеждают. Пока совсем-совсем.

Зато не по годам хладнокровный Колосов – это другое дело. Ему, скорее всего, играть и с "Торпедо". Заслужил! Дело ведь не только в "сухаре", а в почеркнуто чистой вратарской работе. Даже без помарок, не говоря уже об ошибках. Кстати, в одной из предыдущих хоккейных колонок я, отмечая своеобразие психики стражей ворот, заметил, что в минской команде минимум волосатиков – обладателей длинных волос. И оба – Толопило и Колосов – голкиперы.

Так вот, казалось бы, что после первой победы и "сухаря" Алексей должен точь-в-точь повторять все счастливые "ритуалы" при подготовке к матчу, не думая ни о каких изменениях. Но перед вылетом в Нижний Новгород он признался, что хотел "обкорнать хайер", и осуществлению парикмахерского "насилия" помешал лишь дефицит времени. Такие они парадоксальные люди – вратари.

Впрочем, все – индивидуальности и трудяги. К тому же Шаранговичу все его бомбардирские успехи – уже 10 шайб, пришли не "на шару" (ударение на первый слог, пожалуйста). Егору сейчас удается воплотить в реальность принцип действия по-настоящему классного хоккеиста: не слитно, но и неразрывно быть с командой.

То есть являться частью коллектива, сохраняя все персональное своеобразие. Это дорогого стоит. Надеюсь, что игроки "Торпедо" в этом убедятся уже вечером пятницы.