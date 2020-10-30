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Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил вид на жительство в Беларуси
30.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший из России в Беларусь, получил вид на жительство в этой стране.
Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.
«Позавчера мы получили официальный вид на жительство. Теперь Белорусская федерация легкой атлетики намеревается уведомить
Практика говорит, что такие случаи ранее уже были и никогда ранее несовершеннолетний спортсмен не встречал отказа со стороны международной федерации в желании выступать за страну, где теперь живет.
В случае согласования всех вопросов Матвей сможет без ограничений выступать на внутренних белорусских соревнованиях и международных стартах в личном статусе. Для выступления за сборную Беларуси ему необходимо еще получить белорусское гражданство», – сказал Волков-старший.
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16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший из России в Беларусь, получил вид на жительство в этой стране.
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