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Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил вид на жительство в Беларуси

30.10.2020 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший из России в Беларусь, получил вид на жительство в этой стране. 

Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.  

«Позавчера мы получили официальный вид на жительство. Теперь Белорусская федерация легкой атлетики намеревается уведомить World Athletics о переезде в Беларусь несовершеннолетнего спортсмена вместе со своими родителями.

Практика говорит, что такие случаи ранее уже были и никогда ранее несовершеннолетний спортсмен не встречал отказа со стороны международной федерации в желании выступать за страну, где теперь живет.

В случае согласования всех вопросов Матвей сможет без ограничений выступать на внутренних белорусских соревнованиях и международных стартах в личном статусе. Для выступления за сборную Беларуси ему необходимо еще получить белорусское гражданство», – сказал Волков-старший. 

16-летний прыгун с шестом Волков подал заявку на смену спортивного гражданства из-за отстранения ВФЛА

 
 
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16-летний прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший из России в Беларусь, получил вид на жительство в этой стране.
 
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