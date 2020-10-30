|
Хабиб о президенте Франции Макроне: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»
30.10.2020 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.
Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.
Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.
Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», – заявил Нурмагомедов.
Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)