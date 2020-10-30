Виталий Кутузов: «Подписать письмо спортсменов? Мне бы хотелось сделать что-то большее для нашего общества и наших людей»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов рассказал, почему не подписывает письмо спортсменов за отставку Лукашенко и против насилия.

- Подпишите ли открытое письмо спортсменов или присоединитесь к объединению Sos.by?

– Мне бы хотелось сделать что-то большее для нашего общества и наших людей, – ответил Кутузов в инстаграм.



