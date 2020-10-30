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Виталий Кутузов: «Подписать письмо спортсменов? Мне бы хотелось сделать что-то большее для нашего общества и наших людей»
30.10.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов рассказал, почему не подписывает письмо спортсменов за отставку Лукашенко и против насилия.
- Подпишите ли открытое письмо спортсменов или присоединитесь к объединению Sos.by?
– Мне бы хотелось сделать что-то большее для нашего общества и наших людей, – ответил Кутузов в инстаграм.
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Виталий Кутузов: «Подписать письмо спортсменов? Мне бы хотелось сделать что-то большее для нашего общества и наших людей»
Белорусский футбольный менеджер Виталий Кутузов рассказал, почему не подписывает письмо спортсменов за отставку Лукашенко и против насилия.
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