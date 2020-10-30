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Герасименя, Мещеряков, Попов и Петракова примут участие во Всемирном конгрессе белорусов
30.10.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пловчиха Александра Герасименя, баскетболист Егор Мещеряков, дзюдоист Степан Попов, гандболистка Наталья Петракова и гандбольный менеджер Александр Опейкин примут участие во Всемирном конгрессе белорусов.
Старт конгресса 31 октября в 00.00 по белорусскому времени. Спортсмены выступят в 6.00 по белорусскому времени.
Раннее время обусловлено тем, что вещание будет вестись на США и Австралию.
Также во Всемирном конгрессе белорусов примут участие Валерий Цепкало, Сергей Чалый, Вадим Прокопьев, Николай Халезин и другие.
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Пловчиха Александра Герасименя, баскетболист Егор Мещеряков, дзюдоист Степан Попов, гандболистка Наталья Петракова и гандбольный менеджер Александр Опейкин...
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