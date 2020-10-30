Герасименя, Мещеряков, Попов и Петракова примут участие во Всемирном конгрессе белорусов

Источник материала: Tribuna.com

Пловчиха Александра Герасименя, баскетболист Егор Мещеряков, дзюдоист Степан Попов, гандболистка Наталья Петракова и гандбольный менеджер Александр Опейкин примут участие во Всемирном конгрессе белорусов.

Старт конгресса 31 октября в 00.00 по белорусскому времени. Спортсмены выступят в 6.00 по белорусскому времени.

Раннее время обусловлено тем, что вещание будет вестись на США и Австралию.

Также во Всемирном конгрессе белорусов примут участие Валерий Цепкало, Сергей Чалый, Вадим Прокопьев, Николай Халезин и другие.

Посмотреть эфир можно здесь .

Во время эфира можно поддержать Белорусский фонд спортивной солидарности .

Посмотреть эфир можно бесплатно. Участие в панельных дискуссия стоит 5 долларов.