Крэйг Вудкрофт: «Нам следует вернуться к тому хоккею, который приносил результат раньше. Мы на пути к этому»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча против «Торпедо» (3:6).

– К сожалению, мы вошли в игру неуверенно, позволили сопернику забить, но все же завершили первый период, лидируя в счете – 2:1. А после счета 3:1 создали множество моментов для того, чтобы забить еще. Не хватило реализации и дисциплины. Когда так много вещей происходит одновременно, выиграть матч с равным по силе соперником крайне сложно. Это то, что произошло в этот раз.

Мы не были готовы победить и дали возможность сопернику в третьем периоде вернуться в борьбу, чем «Торпедо» воспользовалось. Это очень опасная команда. Мы знали об этом. Поплатились за ошибки. Я разочарован.

- 18-летний вратарь Алексей Колосов пропустил шесть шайб. Провел ли он хороший матч, на ваш взгляд?

– Да! Мы не играли достаточно хорошо перед своими воротами и давали невероятные возможности «Торпедо» забить. Несмотря на хорошую игру Алексея, мы проиграли.

- Вратарь Доминик Фурх из-за болезни пропустил много игр. Когда он вернется в строй?

– Он еще не готов на сто процентов. После болезни возвращение – это постепенный процесс. Думаю, мы увидим его в деле после ноябрьской паузы в чемпионате.

- Минское «Динамо» забило три шайбы в большинстве. Это то, чем вы довольны, верно?

– В начале матча нам удавалось использовать большинство. Если говорить обо мне, то это немного подсластило итог встречи. Хорошо, но в конце поединка, когда мы нуждались в голах, забить в большинстве не получилось…

- В третьем периоде при взятии ворот своей команды вы хотели воспользоваться челленджем, но отказались от идеи. Также не взяли тайм-аут и не заменили вратаря на полевого игрока. С чем это связано?

– Мы думали, что в том голевом эпизоде мог быть офсайд, но решили не брать тренерский запрос… А вратаря не меняли, потому что смысла не было.

- После двух периодов счет был в пользу минского «Динамо» – 3:2. Почему в третьем периоде команда оказалась не готова к давлению и позволила сопернику забросить четыре шайбы?

– Причина первого из четырех пропущенных голов в третьем периоде – потеря шайбы в нейтральной зоне. Второй гол – потеря в своей зоне, которая привела к голу. Третья шайба – неудачный отскок шайбы от рук Роба Клинкхаммера. Не повезло где-то… Четвертая шайба – опять же, потеря. Все это не то, как мы играем обычно. Нашему стилю требуется дисциплина со стороны игроков. Поговорим с хоккеистами. Нам следует вернуться к тому хоккею, который приносил результат раньше. Мы на пути к этому, — сказал Вудкрофт.