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Макслайн – первая лига. 24-й тур. «Гомель» принимает «Ошмяны», «Крумкачы» – «Слоним 2017» и другие матчи

31.10.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

31 октября и 1 ноября состоятся матчи 24-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».

Макслайн – первая лига

24-й тур

Нафтан – Волна
Дата проведения
31 октября, 14.00, «Атлант»
Онлайн матча
Химик Светлогорск – Гранит
Дата проведения
31 октября, 14.15, «Химик»
Онлайн матча
Локомотив Гомель – Сморгонь
Дата проведения
31 октября, 14.30, «Локомотив»
Онлайн матча
Крумкачы – Слоним 2017
Дата проведения
31 октября, 15.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча
Гомель – Ошмяны
Дата проведения
31 октября, 16.00, «стадион Центральный»
Онлайн матча
Арсенал Дзержинск – Лида
Дата проведения
1 ноября, 14.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Спутник – Орша 0:0 
Дата проведения
31 октября, , «стадион Центральный»
Онлайн матча

Таблица первой лиги

Статистика первой лиги

 
Теги: Гомель
 
 
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31 октября и 1 ноября состоятся матчи 24-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
 
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