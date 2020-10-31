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Макслайн – первая лига. 24-й тур. «Гомель» принимает «Ошмяны», «Крумкачы» – «Слоним 2017» и другие матчи
31.10.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
31 октября и 1 ноября состоятся матчи 24-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
Макслайн – первая лига
24-й тур
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Макслайн – первая лига. 24-й тур. «Гомель» принимает «Ошмяны», «Крумкачы» – «Слоним 2017» и другие матчи
31 октября и 1 ноября состоятся матчи 24-го тура чемпионата Беларуси «Макслайн – первая лига».
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