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Беларусь намерена провести этап Кубка мира по биатлону в 2022-м году

31.10.2020 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распоряжением создал оргкомитет по проведению в стране этапа Кубка мира по биатлону в 2022-м году.

До 15 декабря этого года комитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований.

Оргкомитет возглавил вице-премьер Игорь Петришенко. Его заместителями стали помощник президента Валерий Вакульчик, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, председатель БФБ Андриан Цыбульский.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распоряжением создал оргкомитет по проведению в стране этапа Кубка мира по биатлону в 2022-м году.
 
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