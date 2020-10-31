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Беларусь намерена провести этап Кубка мира по биатлону в 2022-м году
31.10.2020 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распоряжением создал оргкомитет по проведению в стране этапа Кубка мира по биатлону в 2022-м году.
До 15 декабря этого года комитет должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований.
Оргкомитет возглавил вице-премьер Игорь Петришенко. Его заместителями стали помощник президента Валерий Вакульчик, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, председатель БФБ Андриан Цыбульский.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распоряжением создал оргкомитет по проведению в стране этапа Кубка мира по биатлону в 2022-м году.
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